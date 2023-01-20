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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Roman vatandaşlara özel konut kampanyası...

20.01.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuştu. Roman vatandaşlara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağını söyledi. Hedeflerinin her Romana bir yuva olduğunu belirten Erdoğan, "Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Roman vatandaşlara özel konut kampanyası...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Roman Koordinasyon Merkezi kurulacağını duyurdu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Birileri sizin adınızı sadece siyaseten anar, birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar. Bizim sizinle geçmişten bugüne gelen, son nefesimize kadar da sürecek olan yol arkadaşlığımız var.

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Geçmişte yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Başbakanlığım döneminde yaptığım çalışmaların şahidi sizlersiniz. Cumhurbaşkanlığımda göstermiş olduğum gayretin şahidi sizlersiniz.

81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimsenin kökenine, kültürüne, inancına başka bir farklılığına bakmadık.

Bu topraklar binlerce yıldır farklı medeniyetlere, farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Hep bereketin sembolü olarak kalmıştır. Geçmişte bu ülkenin her insanı gibi Roman kardeşlerimiz de bazı sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntıları gidermek de bize nasip oldu.

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ROMAN VATANDAŞLARA MÜJDE

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz.

Ülkemizde önemli Roman sanatçılarımız bulunuyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan Roman sanatçımız mevcuttur. Nice Roman sanatçılarımızın başarılarını keyifle, gururla takip ediyoruz. Salgın döneminde müzik susmasın diyerek 40 bine yakın müzisyenimize yakın verdiğimizi 280 milyon lira destekten en çok Roman müzisyenlerimiz yararlandı.

'HEDEFİMİZ HER ROMANA BİR YUVA'

Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da 5 bin 133 konutu, park, bahçe ve spor alanlarıyla sizlere teslim etmiştik. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projeleri bulunuyor. Hedefimiz her Romana bir yuva. Sizlere uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik.

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