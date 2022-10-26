Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü açıklayacak! Muhalefete davet gönderildi: 4 parti listede yok

Son dakika haberi: 28 Ekim'de gerçekleştirilecek 'Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı' gündemdeki yerini koruyor. AK Parti'nin logo hazırladığı 'Türkiye Yüzyılı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarında sık sık yer veriyordu. Geçtiğimiz günlerdeki Malatya'daki açılış töreninde Erdoğan, "Asıl büyük imtihanımız yeni başlıyor. Türkiye Yüzyılı projeksiyonuyla 2053 vizyonumuzu konuşuyoruz. Ayın 28'inde inşallah Ankara Kapalı Spor Salonu'nda 'Türkiye Yüzyılı'nı tüm dünyayla paylaşacağız" diyerek önemli bir mesaj verdi.

MUHALEFETE DAVET GÖNDERİLDİ

Son dönemde sıklıkla gündeme getirilen toplantıya davet edilen siyasi partiler belli oldu. Toplantıya muhalefetten birçok parti davet edildi.

11 PARTİYE DAVET

Cuma günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak "Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı"na şu partiler davet edildi:

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti davet edildi.

LİSTEDE YER ALMADILAR

Davet gönderilmeyen partiler arasında ise AK Parti'den ayrılarak kendi partilerini kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın liderliğini üstlendikleri, 'altılı masa' ortaklarından Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yer aldı.

Toplantıya davet edilmeyen bir diğer parti ise HDP oldu.