Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor.

ANNE VE BABASININ KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

(DHA-İHA)

