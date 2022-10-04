Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklama talebi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" sözleriyle değindiği iddialarla ilgili kritik gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i için tutuklama talep edildi.

10 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Başsavcılığı, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 kişi yakalanmış, 8'i gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili açıklama yaparak "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" demişti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



