HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklama talebi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklama talebi

04.10.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Borsada manipülasyon iddialarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i için tutuklama talep edildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklama talebi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" sözleriyle değindiği iddialarla ilgili kritik gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i için tutuklama talep edildi.

1231

10 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Başsavcılığı, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 kişi yakalanmış, 8'i gözaltına alınmıştı.

33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili açıklama yaparak "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" demişti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar varErdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar var
Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar varErdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar var


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yük ve Yolcu Taşımacılığı seçimlerini Ümit Yıldırım kazandı! 'Güzel şeyler başaracağız'Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yük ve Yolcu Taşımacılığı seçimlerini Ümit Yıldırım kazandı! 'Güzel şeyler başaracağız'
Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!
Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…
Anahtar Kelimeler:
borsa manipülasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Ortalığı ayağa kaldıran gece! 'Kızların hesabı bize ait'

Ortalığı ayağa kaldıran gece! 'Kızların hesabı bize ait'

İlginizi Çekebilir

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.