Son dakika: Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili ne karar verdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 'Onay sürecini başlatmaya karar verdik'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmî törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

Görüşmede Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan 3'lü muhtıra kapsamındaki son durumun değerlendirilmesi bekleniyordu.

İki lider, açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ve Finlandiya iki dost ülkedir.

Yatırımlar, savunma sanayi ve turizm alanları başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.

Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri dahil güncel küresel meseleleri de ele aldık.

Türkiye binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülkedir. Dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eş zamanlı mücadele ediyoruz. DEAŞ'ı sahada hezimete uğratan tek NATO ülkesi biziz. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütünün yer olmadığına inanıyoruz. Ülkemizin bekasına, milletimizin canına kast eden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız.

TÜRKİYE'DEN FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE ONAY

NATO'nun genişleme sürecini değerlendiriyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlamasına onay vermiştik. Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmek için somut adımlar attıklarını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.

İsveç'le olan görüşmelerimizi ise sürdüreceğiz. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise şu ifadeleri kullandı:

Artık jeopolitik açıdan çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Bence sayın Erdoğan, her yerde, herkesle görüşebilen çok az kişiden birisiniz.

Bizler de ikili çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Tüm Finlandiyalılar için önemli bir haber bu. NATO üyeliğimizin tamamlanacağı için sizlere çok teşekkür ediyoruz.

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan olamaz. İki komşu ülkeyiz.

