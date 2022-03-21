SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Forum Metaverse Toplantısı'nda konuşuyor

Son dakika haberine göre, AK Parti'nin Ankara'daki Forum Metaverse Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyanın tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda konuşma yapıyor.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Bugün 21 Mart, biliyorsunuz Nevruz günüdür. Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki pek çok halk, baharın gelmesinin müjdecisi kabul ettiği 21 Mart'ı bayram sevinciyle kutlamaktadır. Nevruz geleneği, milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu tebrik ediyorum.

Burada dijital teknolojilerin yeni safhası diyebileceğimiz metaverse hakkında konuşmak üzere bir aradayız.

"DÜNYA YENİ BİR DÖNEME DOĞRU DOLU DİZGİN GİDİYOR"

Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Asıl hedefimiz üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir.

Yirmi yıllık dönemde sadece yol, köprü, santral inşa etmekle kalmadık. Yatırımlarla en büyük atılımı gerçekleştirdiğimiz alanların başında gelen bilgi ve iletişim tekonolojilerinin yaygınlaşmasını da sağladık.

Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar.

Web 3.0, metaverse gibi gelişmeler bize dijital kültür gibi konulara artık daha fazla odaklanmamız gerektiğini işaret ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

