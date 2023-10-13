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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

13.10.2023 13:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Macron ile görüşmesinde İsrail-Filistin çatışmasında bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu, onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözümün bulunabileceğini ifade etti."

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