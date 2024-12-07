Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik var

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te gerçekleştirilen AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan dünya gündeminde de birinci sırada olan Suriye'deki olaylarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan Şam Rejimi'nin uzatılan eli idrak edemediğini ifade ettiği açıklamasında, "Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır." dedi.

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"AK Parti'nin temelinde kardeşlik, muhabbet vardır. Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlik hukukuyla yoğrulmuştur. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet sevdasına omuz veren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize sahip çıktığınız, bizimle omuz omuza yol yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum.

Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik. Yapımı tamamlanan deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik.

6 Şubat depremlerinden sonra "Erdoğan bu enkazın altında kalır" diyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz.

"TARİH ANTEP'İ YAZACAKTIR"

Mazlumlara vakarla sahip çıktınız. Muhalefetin kışkırtmalarına kulak asmadınız. Ecdadın mirasına sahip çıktınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Tarih Antep'in ve kardeşlerimin misafirperverliğini yazacaktır. Tarih tüm aksi propogandalara rağmen Türkiye'nin bu sınavı nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır. Mazlumlara Antep'in nasıl kucak açtığını tarih elbette yazacaktır.

Sınırmızın hemen ötesinde yaşanan gelişmeleri siz de takip ediyorsunuz. Türkiye'nin 910 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğu komşusuna gözünü kapaması elbette mümkün değildir.

"HİÇBİR ÜLKENİN ÇAKIL TAŞINDA GÖZÜMÜZ YOKTUR"

Perşembe günkü MGK'da Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde sahadaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşına dahi gözümüz yoktur. Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. 12 milyona yakın Suriyeli doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere göçmek isterken yollarda can verdi. Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz.

Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Nice asırlar boyunca birlik ve dirlik için olmaya devam edeceğiz.

"SURİYE'DE ARTIK YENİ BİR GERÇEKLİK VAR"

Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Rejim uzattığımız eli idrak edemedi.

Türkiye olarak milli çıkarlarımızı tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Kan dökerek can alarak, sivillerin üzerine bomba yağdırarak hiçbir yere varılmayacağını son 13 senedir yaşananlar göstermelidir. Suriye toprakları savaşa doymuştur. Kana ve gözyaşına duymuştur.

Türkiye dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana huzur içinde yaşadıkları bir Suriye görmek istiyoruz."