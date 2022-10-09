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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"

09.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’na katılıyor. Erdoğan gençlik buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu’nun dışında toplanan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, asgari ücret ile ilgili önemli bir açıklama da yaptı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu’nun dışında toplanan vatandaşlara hitap etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim tek derdimiz gençliği en ileri noktalara taşımak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu olan biziz.

Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette 'Acaba bu kış nasıl geçecek?'. Elhamdülillah biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Avrupa kara kara düşünüyor. Derdimiz şu anda doğal gazı vatandaşımıza daha uygun nasıl ulaştırırız. AK Parti zulme asla müsaama göstermez. Amacımız aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak.

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