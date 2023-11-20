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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti! Yüzde 50+1 şartı değişecek mi? Adalet Bakanı Tunç yanıtladı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti! Yüzde 50+1 şartı değişecek mi? Adalet Bakanı Tunç yanıtladı

20.11.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var" dedi. Meral Akşener’in polis müdürlerinin oteli olduğu iddiasına da değinen Bakan Tunç, "Eğer böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir" dedi. Bakan Tunç, "Yüzde 50+1 şartı değişecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. İşte dikkat çeken o açıklamalar...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti! Yüzde 50+1 şartı değişecek mi? Adalet Bakanı Tunç yanıtladı

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ogün Samast'ın tahliyesi, Meral Akşener’in polis müdürlerinin oteli olduğu iddiası ve Yüzde 50+1 şartı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde;

OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİ

"Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır."

POLİS MÜDÜRLERİNİN OTELİ OLDUĞU İDDİASI

"Yargı makamlarına bildirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi lazım, bu anlamda eğer böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir. İddia noktasında somut eğer bilgiler varsa bu bilgileri sayın Akşener‘in yargı makamlarımızda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum."

YÜZDE 50+1 ŞARTI

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

CUmhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50+1 şartı ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'En fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır."

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Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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