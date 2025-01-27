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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayatlarına mal oluyor" deyip net konuştu: "Bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız"

27.01.2025 15:36
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yönelik hayata geçirilen projelere değindi, "Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine müsaade etmedik" mesajını verdi. Sanal kumar ve bahis sorundan dem vuran Erdoğan, "Pek çok gencimizin hayatını karartan hatta canıma mal olan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayatlarına mal oluyor" deyip net konuştu: "Bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde AK Parti iktidarına gençlere yönelik atılan adımlar ve yeni hamleler vardı. Erdoğan ayrıca AK Parti Gençlik Kolları Başkanı görevini Eyüp Kadir İnan'dan devralan Yusuf İbiş'i tebrik etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin gençlerini, Suriye'de Baas rejimine boyun eğmeyen Suriyeli gençleri AK gençlik adına saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere göğüslerini siper eden tüm genç şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Rabbim onları cennetiyle müşerref eylesin.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINDA GÖREV DEĞİŞİMİNİ DUYURDU

  • Gençlik Kollarımızda bugün bayrak değişimi yaşanıyor. Eyüp Kadir İnan kardeşime şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Gazi Meclisimizin en genç milletvekillerinden olan Eyüp Kadir kardeşimiz önemli vazifeler icra etti. Görevi devralan Yusuf İbiş kardeşimizi canıgönülden tebrik ediyor, bu önemli görevi layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum.

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"ESKİ TÜRKİYE'NİN KİRLİ OYUNLARINA GENÇLERİMİZİN ALET EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEDİK"

  • İktidarımız boyunca daima gençlerimizle yol yürüdük. Tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ön planda tuttuk. Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine müsaade etmedik. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik ve tahkir edenlerden olmadık.

"BU GENÇLİK KARA BİR GÜNÜN ERTESİNDE AİLELERİMİZİN ACILARIYLA DALGA GEÇMEZ"

  • Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını "Zulüm 1453'te başladı" diye kirleten gençlik değil. Bu gençlik askere kurşun, polise molotof, şişe, taş atan kandırılmış bir gençlik değil. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik fetih ruhuna, Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkan bir gençliktir.

  • Bundan 5, 10, 20 yıl sonra küresel ölçekte çok farklı bir Türkiye'yi konuşuyor olacağız.

"BU BELANIN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

  • Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Sigara, alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor. Sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan hatta canıma mal olan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız.

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

  • Terör baronları için yolun sonu göründü. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Emperyalistlerin başımıza sardığı bu belayı def edecek, aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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