Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayatlarına mal oluyor" deyip net konuştu: "Bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız"

Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını "Zulüm 1453'te başladı" diye kirleten gençlik değil. Bu gençlik askere kurşun, polise molotof, şişe, taş atan kandırılmış bir gençlik değil. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik fetih ruhuna, Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkan bir gençliktir.