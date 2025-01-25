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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef 'en az yüzde 50' dedi, hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef 'en az yüzde 50' dedi, hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.01.2025 13:49
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van il kongresinde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Bizim hedefimiz oy oranımızı yüzde 50'nin altına düşürmemek" dedi, 2028 ve 2029 seçimlerini işaret etti.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef 'en az yüzde 50' dedi, hem 2028 hem 2029 seçimlerini işaret etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

  • Gönüller yaparak, kalpleri fethederek Van'daki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ayrımcılığa prim vermeyecek milletim ayrıştırılmasına fırsat tanımayacağız. Biz günü kurtarmaya değil geleceğe odaklanıyoruz. Çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum. Biz muhalefet partileri kabahati, hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz.

  • "HEDEFİMİZ YÜZDE 50'NİN ALTINDA KALMAMAK"

  • Rakamları eğip bükmek, çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye yakışmaz. Bizim hedefimiz AK Parti'nin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 85 milyonun gönlüne girmektir.

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  • Kongrelerimizde geleceğe dair vizyonumuzu milletimizle paylaşıyor, bizi bir sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları belirliyoruz. Hedefimiz; 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. 2029 seçimlerde büyükşehirlerin, illerin ve ilçelerin en az 3'te 2'sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız.

"VAN YILDIZ GİBİ PARLAMAKTA"

  • Van bugün bölge şehirleri içinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla, üniversitesiyle yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Türkiye'nin son 22 yılında Van başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında destansı yatırımlara, projelere imza attık. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir.

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Recep Tayyip Erdoğan
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