Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Herkes sandığa gitmeli' deyip çağrıda bulundu! 'Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdi ile tüm Türkiye kazanacak'

Son dakika: İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kaldı. Çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da halka sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu muhteşem katılım sevilmez mi? Yarın sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Şimdi resmi rakamı aldım. Beykoz'da yollar bir tarafa, alanda ne kadar kişi var dedim. 70 bin şu anda katılım var. Yarın akşam Beykoz'dan müjde bekliyorum. Bugün Beykoz bir başka güzel. Bugün Beykoz bir başka muhteşem. Meydanlara sığmayan şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

'HEPİMİZ ADIMIZI TARİHE YAZDIRACAĞIZ'

Bu meydanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. Bu meydanda büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş on binlerce nefer görüyorum. Bu meydanda özgür iradesine zincir vurdurmayan demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda 28 Mayıs akşamı sandıktan dalga dalga yükselecek gür sedanın müjdesini görüyorum. Bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandığa koşuyor muyuz? Sabahın erken saatlerinden itibaren oylarımızı kullanıyor muyuz? Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi yarın ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyununa gelmeyeceğiz. Kandil'deki ve Pensilvanya'daki alçaklarla yol yürümenin hıncını milletimizden çıkarmaya çalışanların provokasyonlarına gelmeyeceğiz. Hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız. Yarın öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, ülkemiz üzerinde hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek.

'İNŞALLAH YURT DIŞI OY TORBALARINDAN DA CUMHUR İTTİFAKI ÇIKACAK'

Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdi ile tüm Türkiye kazanacak. Uğruna nice bedel ödediğimiz demokrasimiz kazanacak. İster 14’ünde CHP’ye ister DEVA ister İYİ Parti ister HDP hangisi olursa olsun yarın Cumhur İttifakı’na oy verecektir. Onları da davet edeceğiz. Onlar da bu milletin evlatları. Dünyanın dört bir yanında her gece ellerini semaya açan mazlum ve mahsun gönüller kazanacak. Şu anada kadar 2 milyon yurt dışındaki vatandaşımız oy kullandı. PKK ne yapıyor? Onlara saldırıyor. Ama onlar oylarını cesaretle kullandılar. Şimdi o oylar Ankara'ya geldi. İnşallah o torbalardan da Cumhur İttifakı çıkacak.

'BİZ KİMSENİN DIŞLANMADIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ KURDUK'

Bu sahtekarlar ne diyor? 'Kadınlar kaybedecek' diyor. Bunlar böyle sahtekar. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi, hep kazandı Bay Kemal. Ama siz bizim kızlarımıza üniversitelerin kapısını kapattınız. Senin yardımcın ikna odalarında kızlarımızın başlarını açtırttı. Onları ikna etmeye çalıştı. Nur Serter. Adını da verdim. Nerede şimdi? Yok. Ama sen göstermelik olarak başörtülü kızlarımızı alıyorsun, onlara bir rozet takarak başörtüye karşı değiliz diyorsun. Bırak bu cambazlığı. Artık biz sizi biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk.

'BİZ YASAL DÜZENLEME YAPABİLECEK GÜÇTEYİZ'

Siyasete başladığımız günden beri hep eser ve hizmetlerimizle konuştuk. Şimdi Bay Bay Kemal durmadan palavralar sallıyor. Bay Bay Kemal, sen hukuk nedir bilmiyorsun. Bir defa parlamentoda şu anda senin sayın ne? Hiç. Düştün geri. Gittin 40 tane milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Şu anda biz Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle parlamentodayız. Biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz. Bay Bay Kemal önce sen parlamento hukukunu öğren. Durmadan yalanlarla bu ülkede iş yapacağını zannediyorsan, yapamayacaksın. Milletimiz bize İBB Başkanlığı görevini verdi. İcraat yaptık. Ardından 12 yıl Başbakan olarak proje ürettik. 2014'ten beri de Cumhurbaşkanı olarak ülkemize aşkla hizmet ediyoruz.

Bunlar teröristlerle beraber yol yürüyor. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristleri öldürdük. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler. Ne diyor Bay Bay Kemal, 'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz' diyor.



