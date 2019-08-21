Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

İdlib'teki TSK konvoyuna saldırıya ilişkin konuşan Kalın, "Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak." dedi. Kalın, "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

Ana çerçevede mutabık kaldığımızı belirtebiliriz.

Sahada uygulanması son derece önemli.

İDLİB'DEKİ TSK KONVOYUNA SALDIRI

Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz.

ORMAN YANGINLARI KONUSU

Bakanımızın kapsamlı bir sunumu oldu. Hem bakanlık olarak hem de toplumun farkındalığının artırılması konusunda adımlar atılacağını söylemek isteriz. Bir kısmının kasıtlı yapılması ihtimali her zaman vardır.

Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir.

