Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu! 'Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’da depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde insanımız yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor.

Vakıf ve derneklerimiz bu sene her zamankinden daha aktif. Belediyelerimiz ihtayaçları giderme derdinde. 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.

Türkiye, bizim iktidarlarımız döneminde hamdolsun her türlü kaybı telafi edecek güce ulaşmıştır. Devletimizin büyüklüğünün, vatandaşımızın emrinde olduğunun en yakın şahidi bizzat Elazığ'dır.

Biz verdiği sözü göreve geldiğinde unutanlardan değiliz. Biz sözüne sadık, kavline sadık, vaatlerinin sonuna kadar arkasında duran bir Cumhur İttifakı'yız.

Bizim bu iş bilmezlere kaybedecek ne vaktimiz ne de lüksümüz yok. Depremzedelerimiz bizden hizmet bekliyor. Afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı olarak bu beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız. Allah'ın izniyle şu seçim gündemini de atlattıktan sonra deprem bölgesindeki çalışmalara daha fazla yükleneceğiz.

