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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor

22.04.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor" ifadelerini kullandı. ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.

Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da 2'nci, dünyada 9.'ncu sıradayız. Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz. Açık denizlerde koruma alanları ilan edilme meselesini de gündemimize almak gerektiğine inanıyorum.

Kovid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. 2030'a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir.

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Recep Tayyip Erdoğan

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