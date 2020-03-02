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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Borisov'dan ortak basın toplantısı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Borisov'dan ortak basın toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2020 23:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, "Şimdi bu ara görüşüyoruz, ‘size 1 milyar avro göndereceğiz’ diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya. Ben bu akşam sayın başbakana da söyledim. Biz artık bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye’nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Borisov'dan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Dostum Borisov'u Ankara'da ağırlamaktan gurur duydum. İlişkilerimizdeki olumlu ivmeyi Sofia'da gerçekleştireceğimiz toplantıda sürdüreceğiz.

Bugünkü görüşmelerimizin ana gündem maddelerimizi Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturdu. Rejim2in İdlib'e yönelik saldırganlığının durmaya yönelik adımları ele aldık. Bu kapsamda verdiğimiz mücadelede şehit düşen ailelere şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Gösterdiği dayanışma için Borisov'a teşekkür ediyorum.

Hali hazırda İdlib’de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış vaziyette bekliyor. Maalesef AB üyesi ülkelerin bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. Hala Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insanı yardımın farkında değil. Yük paylaşımına Avrupa bize destek vermezse kapıları açarız diye uyarmıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde yer alan taahhütleri yerine getirdik.

Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık.

Adil yük ve sorumluluk paylaşımları beklentimiz ne yazık ki sonuçsuz kaldı. AB 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir.

AB bugünde çifte standart uygulamaktadır.

"SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ YA"

Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar Avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Borisov Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

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