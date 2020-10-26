Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar ortak açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ersin Tatar ile eşgüdüm içerisinde Kıbrıs Türklerinin meşru haklarının savunulmasında daha da önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum.

(Kıbrıs'ta) Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor.

Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki iradesi bakidir.

Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye’nin beşli konferans önerisi, Kıbrıs konusunda bir anlaşma için son şanstır.

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