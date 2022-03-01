Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye sitem: Birileri saldırdığı zaman mı gündeme alacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı Sadriu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Sadriu, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sadriu, merdivende Türkiye ve Kosova bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ortak basın toplantısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.Siyasi ilişkilerimizin yanısıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi, kültür, eğitim, sağlık ve terörle mücadele alanlarımızda işbirliğimizi ilerletmek amacıyla neler yapılabileceğini istişare ettik.

Kosova'nın egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine atfettiğimiz değer malumdur. Kosovalı kardeşlerimize her alanda destek verdik. Ülkemizin de katkılarıyla Kosova halkının refahının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kosova'da faaliyet gösteren TİKA 700'e yakın projeyi gerçekleştirdi. Türk firmaları da yatırım yaptı.Enerji sektörü başta olmak üzere firmalarımız yatırımları arttırmaya hazırdır.

"PİRİŞTİNE-BELGRAD DİYALOGUNU DESTEKLİYORUZ"

Serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte olumlu bir seyir yakalanmıştır. Kosova'nın Türkiye'ye ihracatı artmaya başlamıştır. Ticaret hacmimiz yüzde 52'nin üzerinde artmıştır. Salgının etkisinden kurtulmakla birlikte bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyorum.

Soydaşlarımızın hayatın her alanında Kosova'nın gelişimine yaptıkları katkıyı iftiharla takip ediyoruz. Bölgemizde ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir. Türkiye, Kosova'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini istemektedir. Sürecin kapsamlı bir anlaşmayla en kısa zamanda nihayete ulaşması samimi arzumuzdur. Bölgesel barış ve istikrar için elimizden gelen gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Görüşmelerimizde FETÖ ile müşterek mücadelemizi de ele aldık. Bu terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor. Değerli meslektaşımıza arzu ettiğimiz adımlara dahil haklı beklentilerimizi ifade ettim. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ise şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye ile olan ilişkilerimiz şimdiye kadar çok iyi olduğu gibi devamında da iyi olmasına çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin halkı ve kurumları için çok teşekkür etmek istiyorum. Hem aramızdaki ilişkiler seviyesinde desteklerini gördük hem de uluslararası arenada desteklerinizi gördük.

"KOSOVA'NIN NATO'YA GİRME ZAMANI GELMİŞTİR"

Kosova'ya uluslararası arenada Türkiye yardımcı olmuştur. Sayın Erdoğan'ın verdiği desteği hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin verdiği desteği ve aramızdaki ilişkileri daha stratejik noktaya getirme çabalarını görüyoruz. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kosova'yı ilk olarak tanıyan devletlerden biri Türkiye idi. Her zaman iletişim kanallarını açtı. Biz Türkiye ile çalışmaktayız. Ukrayna'da olanları gördüğümüzde doğal olarak düşünüyoruz ki, Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir. NATO'da Türkiye'nin rolü çok önemlidir. Bu konuda vermiş olduğu destek için sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler çok derindir.

Güvenlik, eğitim, sağlık, ekonomi ve birçok alanda işbirliğimizi geliştireceğiz. Türkiye'ye ve sayın Erdoğan'a vermiş olduğu devamlı desteği için teşekkür etmek istiyorum. Bu destek 1990'lı yıllardan bu yana gelmiştir. Türk vatandaşlarının da desteği çok büyüktür. Türkiye'nin daha sonra vermiş olduğu yardımı için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde Türkiye'nin Kosova'ya vermiş olduğu yardım da çok önemlidir.

"RUSYA'NIN AMACI SADECE UKRAYNA'YA YÖNELİK DEĞİL"

NATO konusunda Türkiye'nin bir şeyler yapabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin katkısıyla istikrarı bütün Balkanlar'da görebileceğiz. Türkiye'de yaşayan Arnavutlar ve Kosova'da yaşayan Türkler, aramızdaki güzel ilişkilerin en önemli köprüsünü teşkil etmektedir.

Kosova Ukrayna'nın egemenliğini ve halkını tam olarak desteklemektedir. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna halkına vermiş olduğu desteği de takdir ediyoruz. Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmelerde, Rusya'nın amaçları bellidir. Sadece Ukrayna'ya yönelik değildir. Balkanlar'da istikrarsızlık yaratmak da bu konuya dahil edilebilir. Sırbistan'a destek vermektedir. İstikrarsızlık içinde olan Balkanlar tüm ülkeler için sorun teşkil edecektir. Balkan ülkelerin barışına dokunulmasına izin vermemiz gerekiyor."

UKRAYNA'NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAŞVURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

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