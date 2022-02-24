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Kremlin duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

24.02.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Kremlin, "Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Logansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasına ilişkin durumu ele alarak görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Kremlin duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Logansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasına ilişkin durumu ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Putin, Ukrayna makamlarının Donbass'taki saldırganlığına ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kategorik olarak reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın somut gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin bilinen görüşlerini paylaştı.

"PUTİN NATO VE ABD'NİN TEPKİSİNDEN DUYDUĞU HAYAL KIRIKLIĞINI DİLE GETİRDİ"

Rusya Federasyonu için uzun vadeli ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da görüşmede ele alındı. Bu bağlamda Putin Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen NATO ve ABD'nin tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı."

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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