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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg'den ortak basın toplantısı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg'den ortak basın toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2020 19:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir. Sayın Genel Sekreter çalışmaların sürdüğünü ve bizzat takip ettiğini söylemiştir" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.

NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir. Sayın Genel Sekreter çalışmaların sürdüğünü ve bizzat takip ettiğini söylemiştir.

Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz.

NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar:

Ayrıntılar geliyor...

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