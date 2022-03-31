Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmenin saati belli oldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin saati belli oldu. Kritik görüşmenin bugün saat 20.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
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