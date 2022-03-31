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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmenin saati belli oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmenin saati belli oldu

31.03.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin saati belli oldu. Kritik görüşmenin bugün saat 20.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmenin saati belli oldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün saat 20.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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