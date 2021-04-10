Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ortak bildiride de vurguladığımız gibi stratejik ortaklığımızın üzerinde durduk. Görüşmelerimizde tüm ilişkilerimizi etraflıca ele aldık.

Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunduğumuzu belirttik.

Gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Karadeniz'i barış ve huzur denizi olmasına devam etmesi temel hedefimizdir. Ukrayna'nın doğusundaki durum diplomatik temellerle çözülmeli.

AYRINTILAR GELİYOR...

