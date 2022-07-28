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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 4 üniversiteye rektör ataması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 4 üniversiteye rektör ataması

28.07.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 4 üniversitenin rektör ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesine rektör atandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 4 üniversiteye rektör ataması

Son dakika: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 4 üniversiteye rektör atandı.

4 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRLERİ BELLİ OLDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. (DHA)

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