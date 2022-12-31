Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberine göre, bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan büyükelçiler kararnamesi ile; büyükelçiler Yavuz Ateş, Mehmet Yılmaz, Lütfullah Göktaş ve Şaban Dişli merkeze alındı. (AA-DHA)

