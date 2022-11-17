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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Meral Akşener'den yanıt!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Meral Akşener'den yanıt!

17.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti için yaptığı "Temenni ederiz ki masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." açıklamasına Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener "Milletimizin geleceğinin heba edildiği kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız." diye konuştu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Meral Akşener'den yanıt!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti için yaptığı çağrıya Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Milletimizin geleceğinin heba edildiği kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A YANIT: KUMAR MASASINDA HİÇ OLMADIK, BUNDAN SONRA DA HİÇ OLMAYIZ

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Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Biz sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da hiç olmayız"

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Edonezya dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir."


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