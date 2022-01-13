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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar: Maneviyatı çok büyüktü

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar: Maneviyatı çok büyüktü

13.01.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisiklet, hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, bisikletin sahibi Emre Yasin Filiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bana hediye etmiş olduğu için maneviyatı çok büyük bir bisikletti" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Emre Yasin Filiz'in bisiklet sürerken Dombra dinlediği videosunu görüp böyle bir hediye gönderdiği öğrenildi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar: Maneviyatı çok büyüktü

Son dakika: İstanbul Sultangazi'de çalınan bir bisikletle ilgili detay diikkat çekti. Apartmana giren hırsızların çaldığı bisikletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hediye edilmiş olduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık olayı Sultançiftliği Mahallesi’nde salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki hırsızdan biri gözlerine kestirdikleri binanın önünde gözcülük yaparken, diğeri ise girdiği binadaki katları tek tek gezdikten sonra merdiven boşluğunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi.

hırsız

Bir süre sonra çaldıkları bisiklet ve küçük bir çelik kasayı alarak hızla bölgeden ayrılan hırsızlar aynı binanın giriş katında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlardan birinin bisikleti kucaklayarak hızla kaçtığı diğerinin ise elinde görülen çelik kasa ile arkadaşını takip ettiği görüldü.

bısıklet

"VİDEOMU İZLEYEN CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK ÜZÜLMÜŞ, HEDİYE GÖNDERMİŞTİ"

16 yaşındaki Emre Yasin Filiz bisikletinin çalınmasından dolayı çok üzüldüğünü belirtirken, "Ben burada oturuyordum sonra iki kişi geldi. Meğerse burayı gözetleyip kolaçan ediyorlarmış. Sonra ben bakkala gidip geldim. Onlarda önce binanın içinde dolanmışlar o sırada merdiven altındaki dolabı kaldırıp altındaki çelik kasayı buluyorlar. Onu poşete koyuyorlar ve bisikletim ile birlikte alıp götürüyorlar. Normalde bisikletin yenisi alınabilir. Ancak bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bana hediye etmiş olduğu için maneviyatı çok büyük bir bisikletti. Çok üzüldüm benim daha önce küçük bir bisikletim vardı sürerken bağladığım ses sisteminde Dombra müziği çalıyordu. O sırada videomu çekmişler Cumhurbaşkanımız çok üzülmüş ve bana en iyisinden bisiklet göndermiş üzerinde de mührü vardı” dedi.

sahıbı

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HEDİYESİDİR DİYEREK KENDİ BAŞÖRTÜSÜNÜ ÜZERİNE ÖRTMÜŞTÜ"

Çok üzüldüğünü ifade eden Filiz, “3 yıldır o bisiklete hiç binmiyordum ve her hafta sonu temizliyordum. Dolabın üzerinde duruyordu lastiklerinin havası bile indiğinde çok üzülüyordum ama alıp götürdüler. Bir de o kadar rahatlar ki ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar, istedikleri gibi alıp çıkıyorlar. Bisiklete o kadar değer veriyorduk ki babam, annem bile özel olarak Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diyerek kendi başörtüsünü üzerine örtmüştü onu bile alıp gitmişler” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
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