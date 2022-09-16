Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinden düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirveside peş peşe önemli temaslarda bulundu. Erdoğan zirvede Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi.

Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru, Azerbaycan-Ermenistan çatışması, bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Semarkant’ta görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Akkuyu Nükleer Santrali’nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum" dedi. Putin ayrıca, "Tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum" dedi.

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