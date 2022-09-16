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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular

16.09.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Zirve yaklaşık 40 dakika sürdü. İşte iki liderin kritik görüşmesinde ele alınan konular...

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinden düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirveside peş peşe önemli temaslarda bulundu. Erdoğan zirvede Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi.

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Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru, Azerbaycan-Ermenistan çatışması, bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Semarkant’ta görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Akkuyu Nükleer Santrali’nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum" dedi. Putin ayrıca, "Tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan putin
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