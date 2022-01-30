Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da sahneye davet ettiği çocuk Kılıçdaroğlu için "Bay Kemal! O adam hain" dedi, sosyal medyada olay oldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesme töreni için beraberindeki heyeti ve Bakanları sahneye davet etti. Bu sırada korumalarına talimat veren Cumhurbaşkanı, bir çocuğu da sahneye aldırdı.

"BAY KEMAL, CUMHURBAŞKANI AMCAMIN KARŞISINDA KİM?"

Küçük çocuk sahneye çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mikrofonu istedi. Erdoğan'dan mikrofonu alan küçük çocuk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal" diye seslendi. Küçük çocuk devamında "Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" ifadelerini kullandı.

BERABER KURDELE KESTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve alandakilerin sonuna kadar dinlediği çocuk, daha sonra eline aldığı makasla Toplu Açılış Töreni kurdelesini kesti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Küçük çocuğun sahnede kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem yarattı. "Bay Kemal" başlığı Twitterda Trend Topic oldu.

CHP'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada "Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır da söz konusu görüntüye tepki göstererek "Bir çocuğa mikrofon vererek kendi kullandığı “Bay Kemal” diye başlayan nefret söylemlerini dile getirmesini gülücüklerle karşılamak en hafif tabiri ile acizliktir! Bu siyaset değil! Siyaset hiç bu kadar dip seviyede olmamıştı! Erdoğan bunu da başardı!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TALİMAT GELDİ

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu olayla ilgili parti örgütüne talimat verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP lideri "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" ifadelerini kullandı.



