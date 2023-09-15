Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası tamamlanan deprem konutlarını haftaya teslim edeceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda çıkacak raporların Kentsel Dönüşüm Şurası'na ışık tutacağına inanıyorum. Kanun düzenlemelerinde Şura'dan yararlanacağız. Deprem yasasında amacımız insanlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki altyapıyı kurmaktır.

"81 İLİ DEPREM BÖLGESİ OLARAK KABUL EDEREK ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTMELİYİZ"

Bilim insanlarımız yaklaşan tehdide karşı kamuoyunu her gün uyarıyor. Bilim insanlarımızın son dönemde sık sık dile getirdiği bir gerçeği daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Ülkemizin deprem haritalarında belli faylar var. Son dönemde bu haritalara göre sarsıntı yaşanmaması gereken pek çok yerde deprem meydana geldi. Artık 81 vilayetimizin tamamını deprem bölgesi kabul ederek çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor.



Şehirlerimizdeki yapıların büyük kısmı şiddetli bir depreme dayanacak şekilde değildir. 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların yüzde 90'dan fazlası 1999 öncesi inşa edilenlerdir.

"İNŞASI TAMAMLANAN DEPREM KONUTLARINI TESLİM EDECEĞİZ"

Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Konteyner kentlerde yaşayan depremzede sayısı 1,9 milyonu bulmuştur. Amacımız temeli atılan her konutu bir yıl içerisinde hak sahiplerine teslim etmektir. Haftaya inşası tamamlanan deprem konutlarını teslim edeceğiz. 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon TL kaynak tahsis edeceğiz. Orta Vadeli Program'da önceliği deprem bölgesine verdik. Yaptığımız kira yardımından yaklaşık 327 bin hanedeki 1 milyon 310 bin vatandaşımız yararlandı. Bugüne kadar 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelerimize 82 milyar lira mali yardımda bulunduk. Yeni yuvalarına kavuşana kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

"SANCAKTAR VE BAYRAKTAR GEMİLERİMİZ LİBYA'DA"

Libya'da yardım için gerekli talimatları verdik. Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz Libya'da göreve başladı. Bu gemilerimiz 122 aracı Libya'ya ulaştırıyor. Bu zor günleri kısa sürede atlatmaları için Libyalı kardeşlerimize yardımlarımız aralıksız devam edecek.



