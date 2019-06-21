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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran seçimi çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2019 20:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde iş adamlarıyla buluşmada konuştu. Erdoğan, "İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran seçimi çağrısı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sadece 6 yılda yaşadıklarımız dahi bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığının göstergesidir. Bizim başımıza gelenler bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi emin olun yerle yeksen olurlardı. Ortadoğulaştırmak, Balkanlaştırmak, Afrikalaştırmak isteyenlere karşı 82 milyon hep birlikte dimdik mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Belki bedel ödemeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın evlatlarımıza çok daha güçlü, bağımsız bir Türkiye bırakmayı başaracağız.

SİYASET, ÜLKESİNE VE MİLLETİNE HİZMETE ADAMANIN ADIDIR

Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Nasıl herkesin bir işi varsa ülkeyi yönetmek, bunun için gereken vizyonu ortaya koymak, icraatları yapmak da siyasetçilerin işidir. Siyaset bir meslek değil kendini ülkeye, millete hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa, her şeyden önce ülkesine ve milletine haksızlık ediyor. 40 yılı aşan siyasi mücadelemizde mensubu olduğumuz medeniyetten ve tarihten aldığımız güçle ülkemizi ve milletimizi daha iyiye taşımanın gayreti içerisinde olduk. Seçime, sandığa, sandıktan çıkan iradeye daima ram olduk. Milletin iradesine asla halel getirmedik.

İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum.

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