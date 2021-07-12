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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefonda görüştü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefonda görüştü

12.07.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik ettiği görüşmede Türkiye ve İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

GÖREVE BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN ORTA DOĞU İÇİN ÖNEMİ

Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi.

Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının, BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını dile getirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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