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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2020 19:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleri ile ittifaka her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu gözükmüştür. Ülkenin ortak değerlerini istismar edenlerin foyaları birer birer ortaya çıkıyor.

Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir.

Kabine Toplantımızın en önemli konusu koronavirüsle ilgili gelişmelerdi. Yapmamız gereken hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir. Hayatımızı bundan sonra salgın hastalıklara karşı tedbir öncelikli yeni düzene göre düzenlemeliyiz. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak adlandırıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Diğer insanlarla aramızda 1 buçuk-2 metre fiziki aralık bırakmaya özen göstereceğiz.

Hastalığın yayılma hızını kontrol altına alma sistemimiz takdirle takip ediliyor. Her gün şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılan veriler yatay bir çizgiye geçtiğimizi gösteriyor. Yeni vaka hızını kesmemiz gerekiyor.


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