Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.
Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz.
Devletin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarında yanında olduğumuzu gösterdik. Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.
Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.
Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.
Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Küresel sistemde Türkiye'nin çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini almaya başladık.
Yarın Sancaktepe'de iki ayda inşa ettiğimiz acil durum hastanesinin açılışını yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek.
Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir.
27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.
Koronavirüs salgını küresel sınamalardan biridir. Aldığımız tedbirler sayesinde salgını kontrol altında tutuyoruz.
Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamiyle kaldırılmıştır.
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş arası çarşamba günleri 14.00-20.00 arasında sokağa çıkabilecek.
1 Haziran itibariyle restoran, kafe, kıraathane gibi işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.
İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
Kamu görevlileri 1 Haziran'dan itibaren işbaşı yapacak.
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.