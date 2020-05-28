Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı

Aydınlık bir geleceğin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Küresel sistemde Türkiye'nin çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini almaya başladık.

Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.

Devletin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarında yanında olduğumuzu gösterdik. Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.

Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

"AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK"

Yarın Sancaktepe'de iki ayda inşa ettiğimiz acil durum hastanesinin açılışını yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek.

Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak, 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermiştir.

27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.

"SALGINI KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ"

Koronavirüs salgını küresel sınamalardan biridir. Aldığımız tedbirler sayesinde salgını kontrol altında tutuyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamiyle kaldırılmıştır.

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.