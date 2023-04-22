Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat hangi mezhepten olursa olsun bizi ilgilendirmez saygı duyarız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede vatandaşlarla bayramlaşma programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Asrın felaketini asrın dayanışmasıyla göğüsledik. 3,5 milyon insanı tüm ihtiyaçlarını karşılayarak misafir ediyoruz. 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

Cumhur İttifakı zillet ittifakına benzemez ne derse onu yapar. Deprem turistlerini siz zaten iyi biliyorsunuz. Deprem bölgesine gelerek görüntü veren, şov yapan deprem turistlerini sizler zaten iyi biliyorsunuz. Bizler buraya acıları paylaşmaya ve yaraları sarmaya geliyoruz. Yapılan işleri adım adım takip ediyoruz.

İstanbul'da çok sayıda konutun ve dükkanın temelini attık. Deprem bölgesini şehirlerini ihya ederken İstanbul'dan başlayarak diğer şehirlerimizi depreme uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara maliyetin yarısını devlet olarak vereceğiz. İstanbul'da bir yıl içinde 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak amacındayız. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da dönüşüm ve rezerv projesi olarak çok sayıda konutun teslimini yaptık, temelini attık. Amacımız İstanbul'da bir yılda 300 bin konutun dönüşümünü 5 yılda ise 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamaktır. Rezerv alanların belirlenmesinden yerinde dönüşüme kadar tüm planlarımızı yaptık.

Karadeniz gazının devreye sokulmasıyla ülkemiz enerji güvenliği açısında önemli bir adım attı. Bay bay Kemal inanmadı. Yavrucuklar var yanında onlar da inanmadı. 'Ne zaman çıkacak' dediler. Kör müsünüz doğal gaz yanıyor. Benim milletim görüyor ya yeter.

Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolar arasın. Onların böyle bir para getireceğine inanıyor musunuz? Biz milletin kaderini yalancıların tefecilerin eline bırakmayız demeye var mısınız? Biz sadece Karadeniz gazıyla ülkemize 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, helal bir kaynağı kazandırdık. Şimdi Gabar'dan da çıkıyor. Ama onlar buna da inanmazlar. Rezerv 1 milyar dolarlık çıkıyor.

Kaynağını Karadeniz gazı ve kendi ürettiğimiz petrolden alacak Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Karadeniz gazı ve Gabar'ın belli bir oranını aile ve gençler için kullanacağız. Gençlerin eğitimine evlenmesi istihdamına buradan destek sağlayacağız.

Bunlar LGBT'ci. Biz LGBT'nin karşısındayız. Biz LGBT'nin karşısında. Cumhur İttifakı olarak biz karşısındayız. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Leke sürdürmeyeceğiz. Varsın onlar LGBT'ci olmaya devam etsinler.

Durduk yere etnik köken mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye mezhebini kökenini sormaz. Bugüne kadar ana muhalefetin başındaki zat hangi mezhepten olursa olsun bizi ilgilendirmez saygı duyarız. Ama bunu istismar malzemesi yapmak ne anlamı var? Bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz.

