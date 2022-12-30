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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile açıklamalarda bulundu! 'Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz'

30.12.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile açıklamalarda bulundu! 'Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Geçen yıl Karadağ'a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmi hedefimizi 250 milyon dolara koymuştuk.

Karadağ’daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Şu anda Karadağ’daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı 3 bin 800.

TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon euroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir.

Önümüzdeki dönemde de Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz.

Balkanların ve Avrupa'nın önemli bir parçası olan Karadağ, barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor.

NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz.

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Davetinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Biz bugün önemli konuları konuştuk.

Bizim tarihi bağlarımız var. Aynı zamanda şu andaki ikili ilişkilerimiz hakkında da konuşmuştuk. Karadağ ile Türkiye arasında sağlam bir dostane ilişki var.

Görüşmelerimizde en önemli konu ekonomi oldu.


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