Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131nda ilk yurt d\u0131\u015f\u0131 ziyaretini yar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirecek.\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n yar\u0131n Katar'a gidece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!Bah\u00e7eli'den sosyal medya a\u00e7\u0131klamas\u0131S\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmen adaylar\u0131n\u0131n s\u00f6zl\u00fc s\u0131nav yerleri a\u00e7\u0131kland\u0131!