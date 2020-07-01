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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2020 20:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için yarın Katar'a gidecek.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.


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