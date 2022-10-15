Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Maden faciasında can kaybı yükseldi: "Son işçimize ulaştık, kaybımız 41 oldu"

Bazıları dalga geçiyor ama önemli değil, geçsinler. Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömeceğiz.