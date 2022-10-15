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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Maden faciasında can kaybı yükseldi: "Son işçimize ulaştık, kaybımız 41 oldu"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Maden faciasında can kaybı yükseldi: "Son işçimize ulaştık, kaybımız 41 oldu"

15.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasından sonra olay yerine bakanların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında madendeki son işçiye ulaşıldığını, işçinin şehit olduğunu duyurdu. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Son dakika haberi: Türkiye dün akşam saatlerinde Amasra'da madende meydana gelen ve 40 işçinin yaşamını yitirmesine yol açan patlamanın acısını yaşıyor. Kahreden olayın yaşandığı bölgedeki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik etti. Erdoğan incelemelerinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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"EN SON 41. İŞÇİMİZE ULAŞTIK, RAHMETLİ OLMUŞ"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade milletçe üzgünüz.

  • Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluların kimler olduğu adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu andaki önceliğimiz yeraltındaki işçilerimize ulaşmaktı. En son 41. işçimize ulaştık. Tabii o da rahmetli olmuş. Merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu.

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"BİZ KADER PLANINA İNANMIŞ İNSANLARIZ"

  • Bazıları dalga geçiyor ama önemli değil, geçsinler. Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömeceğiz.

  • 500 + 500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.
SON DAKİKA | Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum! Acı haberler geldi... SON DAKİKA | Bartın'da maden ocağındaki patlamada son durum! Acı haberler geldi... "40 şehidimize ulaştık"

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Recep Tayyip Erdoğan maden faciası

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