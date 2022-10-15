Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Maden faciasında can kaybı yükseldi: "Son işçimize ulaştık, kaybımız 41 oldu"

Son dakika haberi: Türkiye dün akşam saatlerinde Amasra'da madende meydana gelen ve 40 işçinin yaşamını yitirmesine yol açan patlamanın acısını yaşıyor. Kahreden olayın yaşandığı bölgedeki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik etti. Erdoğan incelemelerinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade milletçe üzgünüz.
Bazıları dalga geçiyor ama önemli değil, geçsinler. Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömeceğiz.