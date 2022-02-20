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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da... Resmi törenle karşılandı

20.02.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da... Resmi törenle karşılandı

Son dakika... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin Milli Marşları çalındı.

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ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası, iki Cumhurbaşkanı, Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenleyecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan

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