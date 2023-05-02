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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da halka sesleniyor

02.05.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da halka sesleniyor

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek." ifadelerini kullanmıştı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Konya, seni bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Başkentler başkenti Konya'yı, gönüllerin şehri Konya'yı bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Bir genç enteresan bir pankart açmış. Ne diyor, evini dağdan alanla değil, Hak'tan alanla yol yürünür. Şimdi Bay Bay Kemal yanındakilerle beraber emri Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Konya gereken dersi verecektir.


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