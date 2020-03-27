Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıklayacak

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, saat 22.00'de a\u00e7\u0131klama yapacak.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekmi\u015fti! Polis, k\u00f6t\u00fc davrand\u0131\u011f\u0131 ya\u015fl\u0131 adamdan \u00f6z\u00fcr dilediMHP Lideri Devlet Bah\u00e7eli'den \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarHerkesin merak etti\u011fi sorunun yan\u0131t\u0131: Koronavir\u00fcs mutfa\u011f\u0131m\u0131zda m\u0131?