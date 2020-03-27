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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıklayacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2020 20:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıklayacak.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 22.00'de açıklama yapacak.

Ayrıntılar birazdan...

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