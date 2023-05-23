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  4. Son dakika | 'Bunlar bir avuç mankurt' diyerek sert çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'depremzedelere hakaret' tepkisi: 'Tüm depremzedelerimize sesleniyorum...'

Son dakika | 'Bunlar bir avuç mankurt' diyerek sert çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'depremzedelere hakaret' tepkisi: 'Tüm depremzedelerimize sesleniyorum...'

23.05.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli depremin etkilediği illerden Malatya'ya geldi. Konuşmasında deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinen Erdoğan, "Enkazlar temizlendikçe deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. Deprem sonrasında diğer illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönüyor" dedi. Depremzedelere seslenen Erdoğan, "Sırf kendilerine oy vermediniz diye size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin" diye konuştu.

Son dakika | 'Bunlar bir avuç mankurt' diyerek sert çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'depremzedelere hakaret' tepkisi: 'Tüm depremzedelerimize sesleniyorum...'

Son dakika haberi: Siyasi liderler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için seçim mitinglerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı bu kapsamda Malatya'da depremzedelere seslendi.

BAHÇELİ'DEN DEPREM MESAJI: BU ZAMANA KADAR ÇOK ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINDI

İlk konuşmayı gerçekleştiren Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili şu mesajları verdi:

"Büyük deprem öncesinde Türkiye'de de önemli sosyal ve ekonomik olaylar yaşanmıştır. 6 Şubat'tan bu zamana kadar çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunları yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. 104 gün içinde öncelikle 50 bin vatan evladımızı toprağa verdik. Bunun yanında acı ve ıstırabı ortadan kaldırabilecek tedbirlerin alınması gerekmekteydi. Böyle bir dönemde 104 gün içinde depremin büyük acısını ortadan kaldırabilecek uygulamalar görülmemiştir. Böyle bir dönemde siyaseten depremi istismar edenler çok çok geride kalarak kamuoyunu yanlış yönlendirme gayreti gösterdiler."

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"BAY BAY KEMAL TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR"

Bahçeli'nin ardından halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle:

"Çok çalışıp pazar gününün akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz. Malatyalı, terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. 'Bay bay Kemal' talimatı Kandil'den alıyor. Parlamentodaki görüşmeleri PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa 'bay bay Kemal' onlarla yol yürüyor. Milletim pazar günü teröristlerle el ele yürüyenleri sandığa gömecek.

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"Malatya Meclis'te Cumhur İttifakı olarak 28. dönemde inşallah 5 milletvekiliyle temsil edilecek. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradenizi çok gür sesle deklare ettiniz.

"YENİ BİR MAĞLUBİYETE HAZIRLANIYOR"

"Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. 15 seçim, 15 mağlubiyet; şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz. Çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız.

"Resmi rakama göre şu anda alanda 50 bin insan var. 50 bini aşkın insanımızı depremde kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen, bütün kardeşlerim, 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştular.

"DEPREM BÖLGESİNDE HAYAT YENİDEN CANLANIYOR"

"Yaralarımızı bir an önce sarmak, sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık. Bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk, 3 ayda 100 bin konteyner sözümüzü 17 bin fazlayla tuttuk.

"Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladık. Şimdi hedef 650 bin yeni konut inşa etmektir. Enkazlar temizlendikçe deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor. Deprem sonrasında diğer illere giden vatandaşlarımız evlerine tekrar geri dönüyor.

"BUNLAR BİR AVUÇ MANKURT!"

"Tüm depremzedelerimize sesleniyorum. Sırf kendilerine oy vermediniz diye size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin. Bunlar ülkeyle gönül bağını koparmış bir avuç mankurttur.

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