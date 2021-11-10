Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Yavaş'a ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, Sayın Yavaş başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın kıymetli kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Mansur Yavaş olmak üzere ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad mekanı cennet olsun.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet; Mansur Başkanımıza, diğer yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

