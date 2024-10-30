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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik açtığı tüm davaları geri çekti

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik açtığı tüm davaları geri çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.10.2024 11:31
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı tüm davalardan feragat etti.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik açtığı tüm davaları geri çekti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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