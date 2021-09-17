Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Eğitim, sağlık, ulaşım sanayiye kadar her alanda tesis var. Eğitimde aralarında Toroslar Cahit Garipoğlu Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı çeşitli yatırımlarımızı burada resmen hizmete açıyoruz. Anamur Devlet Hastanemizin açılışını yapıyoruz. Mersin yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Mezitli Hükümet Konağı, Erdemli Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Özel Harekât binası gibi kamu yatırımlarımızı hizmete alıyoruz.

Mersin'imizin Cennet Cehennem Ören Yeri, Meryem Ana Kilisesi restorasyonu ile dün gece konakladığımız termal oteli, Cuma namazını kıldığımız Emir Sultan Camii'nin resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.

Özel sektörümüzün 1.2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 aylık projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi Bölgemizin 3. kısmı ile modern fabrika ve yenilik merkezimizi bugün resmen hizmete veriyoruz.

Bu yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen bakanlık, kurumlar, özel sektör, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmamıza gelmeden önce Akkuyu Nükleer Güç Merkezimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Mühendis ve işçilerimizin gayretiyle santral inşaatının hızla yükseldiğine şahit oldum. 13 bin mühendisin 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere çalıştığı böyle bir eser inşallah birinci ünitesi 2023'ün Mayıs'ında bitecek.

En son ve en güvenli teknoloji ile inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 Mayıs'ına yetiştireceğiz. Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşaat safhasında iken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başka bir şey.

Akkuyu'daki tesis üreteceği elektrikle kalkınmamıza, karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla, teknoloji ile atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. İklim değişikliği tartışmalarımız giderek arttığı dönemde önemi artan nükleer santrallerdir.

Amacımız ikinci, üçüncü nükleer santraline kavuşacak adımları atmaktır. Mersin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en önde olduğunu ispatlamıştır. Bu stratejik yatırımın ülkemize kazandırılmasında ve inşasında emeği geçenleri buradan tekrar tebrik ediyorum.

Mersin Limanı ve Serbest Bölgesi ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden biridir. İlk 7 ayda Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken yine bu bölgeden yapılan ithalat da 2 milyar doları bulmuştur. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız 10 bin kişilik istihdam ve Ocak-Ağustos'ta 2. 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyorlar.

Son 1,5 yılda ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdik. Mersin aynı zamanda 69 ayrı odaya kayıtlı 55 bine yakın esnaf ve sanatkârıyla bölgenin en hareketli ticaret merkezidir. Salgın döneminde şehrimizde 26 bine yakın esnafımıza destek verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaş, üretici, çiftçimizi yalnız bırakmadık.

Zararlarını tazmin ederek tahrip olan ev, ahır, seralarını yeniden yaparak bu ülkede hiç kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Bölgemizde ve dünyada on milyonlarca insanın iç çatışma, siyasi istikrarsızlık, sosyal huzursuzluk, ekonomik sıkıntılar sebebiyle yerinden ve yurdundan edildiği dönemde devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza sunduk.

Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Mersin bu büyük kardeşlik ve insanlık örneğinin yükünü en çok çeken illerimizden biridir.Bir dönem terör, bir dönem güney komşularımızdan kaynaklanan göç yüküne rağmen Mersin kalbini ve kollarını mazlumlara açarak onurlu duruşundan taviz vermemiştir.

Mersin bugün de kendine yakışanı yapmaktadır. Türkiye üzerine yıkılan bu ağır sorumluluğu tek başına taşıyacak değildir. Avrupa başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin gerçekçi ve somut atma adım atma zamanı gelmiştir. Kardeşliğimizin, insanlığımızın gereğini yaptık, yapmayı sürdürürüz. Önce Irak, ardından Suriye, Libya, Karabağ ve şimdi de Afganistan'da yaşanan trajediler karşısında bizim kadar fedakarlık yapan, kararlı duruş sergileyen hiçbir ülke yoktur.

Ayrıntılar geliyor...

