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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin büyük kurultayına katılacak

10.03.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin büyük kurultayına katılacak

Son dakika haberine göre AK Partili kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti. Bu Türk siyaset tarihinde bir Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partinin kongresine katıldığı ilk toplantı olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağı belirtildi. Bu Türk siyaset tarihinde bir Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partinin kongresine katıldığı ilk toplantı olacak.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da konuyla ilgili canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan '18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim' ifadesini kullandı. Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak.

ERDOĞAN KURULTAY'DA KONUŞACAK MI?

Erdoğan MHP Kongresi'nde kürsüye çıkar bir konuşma yapar mı sorusu da aklıma takıldı. Baktığım zaman MHP’nin kongrelerinde böyle bir gelişme yaşanmamıştı. Teamül olarak dışarıdan gelen konuklara söz verilmiyor idi. Eğer Cumhurbaşkanı kongreye giderse, konuşma niyetini de ifade ederse mutlaka Cumhurbaşkanı’na da söz verilir diye tahmin ediyoruz.

MHP'DE HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

Daha çok yeni bir gelişme Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla paylaştı, 'Bir heyetle gidelim' dedi. MHP’de de hazırlıklar son aşamada. Salgın sebebiyle çok geniş tutulmuyor katılım. Dışarıdan izleyici alınmaması kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliler arasında.

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