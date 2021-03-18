Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Terörle mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar.

Selçuklu da Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100. yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz.

Verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir.

Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık.

"MİLLİ ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞI'DIR"

Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor. İstiklal Marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, milletimizin tüm fertlerine aşılamamız büyük önem taşıyor

Terörden darbeye kadar her yolu denediler ama yine milletimize diz çöktüremediler. Gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar.

Ayrıntılar gelecek...



