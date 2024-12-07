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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendi: "İçler acısı halleri ortada"

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendi: "İçler acısı halleri ortada"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.12.2024 15:57
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Son dakika: Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendi. CHP için sert ifadeler kullanan Erdoğan "Ne vizyon var ne proje. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler" diye konuştu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendi: "İçler acısı halleri ortada"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • Umudunuz için, heyecanınız için her birinize teşekkür ediyorum. Asrın felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Rabbim yeni hanelerinizde sağlıkla, huzurla oturmayı nasip eylesin. Bugün üzerinde yaşadığımız bu aziz coğrafya nice kültürlere ev sahipliği yaptı. Bu topraklar bir kaderin, bir inancın, bir mücadelenin adı oldu. Burası dünyaya yön verenlerin yurdudur.

  • Anadolu'da huzur içinde ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak zorundayız. Bu durum sadece dış politika, sadece savunma, sadece ekonomi için yeterli değildir. Güçlü şehirler de bunun ayrılmaz parçasıdır.

Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ettik. Burası öyle Özgür Özellerin şunların bunların laf yapıp icra yapmadığı bir yer değil. 5113 konutun anahtarını teslim ediyoruz. Bu konutlarda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'te olmak üzere 11 ilde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz.

  • Biz dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz, okuluyla pazarıyla yeşil alanıyla yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Sadece yıkılan yerlerin değil, tamamının altyapısını yeniliyoruz. Gaziantep başta olmak üzere ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz. Türkiye tüm bunları yapacak kudrete de siyasi iradeye de sahiptir. Tarihimizin bu en büyük şehircilik seferberliğini en güzel şekilde tamamlayacağız.

AA-20241207-36414980-36414977-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

"NE VİZYON VAR NE PROJE"

  • Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor.

"OTOBÜS SEFERLERİNİ BİLE DOĞRU DÜZGÜN İŞLETEMİYORLAR"

  • Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. İş sosyal güvenlik kurumuna gelince kırk dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin.

AA-20241207-36414980-36414976-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Recep Tayyip Erdoğan
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