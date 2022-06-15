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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

15.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin endişelerini yineledi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu sürecinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin endişelerini yineleyip yazılı taahhüt istedi...

TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ GİDEREK ADIMLAR...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

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"İLERLEME SAĞLANMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayi iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

STOLTENBERG: YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg ise görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi öncesi yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin terörle mücadeledeki meşru güvenlik kaygılarını ele almanın ve Finlandiya ve İsveç için NATO üyelik sürecinde ilerleme kaydetmenin önemini tartıştık.”

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Recep Tayyip Erdoğan

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