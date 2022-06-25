Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki kritik görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.