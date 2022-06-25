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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

25.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin de terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki kritik görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.

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NATO Recep Tayyip Erdoğan

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